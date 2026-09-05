"Prodigi Irpini" fa tappa al Castello di Gesualdo: la musica incontra la storia Nel corso dell'evento: primo premio "Orizzonti Irpini" al giornalista Gianni Vigoroso

Valorizzare le giovani eccellenze locali e promuovere il patrimonio artistico-monumentale del territorio: con questi obiettivi la rassegna concertistica itinerante “Prodigi Irpini” fa tappa a Gesualdo. Domani, domenica 6 settembre 2026, dalle ore 19:00, la suggestiva cornice del Castello di Gesualdo ospiterà un nuovo evento organizzato dalla testata Tg News Tv diretta dal validissimo Massimiliano Finamore in collaborazione con l’Aps “Radici D’Irpinia” e il patrocinio del Comune di Gesualdo.

La manifestazione propone un connubio tra musica d’arte, declamazione poetica e riscoperta dell’identità storica locale. La location scelta è il simbolo della polifonia madrigalistica internazionale, legata alla figura del compositore Carlo Gesualdo da Venosa.

Direzione artistica affidata ad Antonio Tecce, conduzione evento a cura di Barbara Ciarcia giornalista irpina di spessore e voce attenta della medio valle del Calore. Patrocinio e supporto: Comune di Gesualdo, con il sindaco Domenico Forgione e il consigliere Enzo De Cicco.

Programma Artistico

Felice D’Amore (Fisarmonica): Virtuoso dello strumento e allievo del M° Armando Rizzo; unisce repertorio d'autore e cultura popolare.

Benedetta Finamore (Pianoforte): Giovane pianista irpina di spiccata sensibilità interpretativa ed equilibrio formale.

Denise Pezzella (Violino): Studentessa del Liceo Musicale “C. Gesualdo”, impegnata nella rilettura cameristica per archi.

Luca Mazzeo (Tenore - Ospite Straordinario): Vincitore della 12ª edizione del Cassano’s Got Talent, interpreterà la celebre "Granada" di Agustín Lara.

Antonietta Gnerre (Poesia in musica): Poetessa e saggista, curerà gli inserti letterari con declamazioni verseggiate.

Ospite della serata il giovane tenore Luca Mazzeo da Cairano con la canzone Granada.

Informazione e territorio. Di scena il primo premio "Orizzonti Irpini" che verrà assegnato al giornalista Gianni Vigoroso di Ariano Irpino, redattore di Ottopagine e Otto Channel Tv, da 41 anni in prima linea nelle aree interne, voce del territorio, dalla sua prima esperienza decennale con Cine Radio Sud alla carta stampata con l'Opinione Irpina in primis del compianto Yuri Grasso ed altre testate regionali. Da sempre vicino ai bisogni della gente, del territorio e di chi non ha voce.

L'iniziativa riafferma la validità di un modello culturale capace di contrastare l'isolamento dei piccoli centri e offrire una vetrina di prestigio alle nuove generazioni di interpreti.