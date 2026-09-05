Ariano: motoraduno memorial dedicato a Pietro Graziano

Un motoraduno dedicato alla memoria di Pietro Graziano. Tutto pronto per il tradizionale evento in programma donmani, domenica 6 settembre in contrada Santa Barbara, località "Lu Carpino", con il patrocinio del comune di Ariano Irpino.
Passione, tradizione e amicizia
Si parte alle ore 9:00 con l’apertura delle iscrizioni e la colazione di benvenuto. Alle 11:30 la partenza del tour in moto attraverso il centro di Ariano Irpino, seguito alle 12:30 dall’aperitivo nei pressi della Fontana Santa Barbara.
Alle 13:30 pranzo e aggregazione nella sede dell’associazione in contrada Santa Barbara. L’iniziativa, promossa dall’associazione guidata da A.S.S.D Santa Barbara e sostenuta da sponsor locali, unirà la passione per le due ruote al ricordo di Pietro Graziano, coinvolgendo motociclisti e appassionati in una giornata dedicata alla memoria, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.