Ariano: motoraduno memorial dedicato a Pietro Graziano L'evento vedrà come ogni anno coinvolta la comunità di Santa Barbara

Un motoraduno dedicato alla memoria di Pietro Graziano. Tutto pronto per il tradizionale evento in programma donmani, domenica 6 settembre in contrada Santa Barbara, località "Lu Carpino", con il patrocinio del comune di Ariano Irpino.

Passione, tradizione e amicizia

Si parte alle ore 9:00 con l’apertura delle iscrizioni e la colazione di benvenuto. Alle 11:30 la partenza del tour in moto attraverso il centro di Ariano Irpino, seguito alle 12:30 dall’aperitivo nei pressi della Fontana Santa Barbara.

Alle 13:30 pranzo e aggregazione nella sede dell’associazione in contrada Santa Barbara. L’iniziativa, promossa dall’associazione guidata da A.S.S.D Santa Barbara e sostenuta da sponsor locali, unirà la passione per le due ruote al ricordo di Pietro Graziano, coinvolgendo motociclisti e appassionati in una giornata dedicata alla memoria, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.