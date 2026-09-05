Montaguto: baby volontari Aios all'opera nel bosco Attività addestrative riguardanti le varie emergenze di protezione civile

La prevenzione e la scelta di avvicinarsi al volontariato che parte dai più piccoli. L'esempio arriva dalla Valle del Cervaro e in modo particolare da Montaguto, ultimo comune della provincia di Avellino che affaccia alla vicina Puglia.

Da stamane all'opera i baby volontari Aios di Ariano Irpino, guidata da Amedeo Iacobacci, per attività addestrative riguardanti le varie emergenze di protezione civile. Scenario della giornata dimostrativa il boschetto di Montaguto.

Ad ospitare il team arianese, in sindaco Marcello Zecchino, il quale si è complimentato per l'impegno e l'operato dei volontari arianesi nelle aree interne. Una grande risorsa per il territorio.

E quale migliore luogo di incontro, se non Montaguto, alle prese insieme a Greci con l'emergenza incendi e la dura lotta ai piromani che hanno devastato interi ettari di superficie boschivi.