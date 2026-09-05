Anas: avanzano i lavori di manutenzione sui viadotti di Greci e Grottaminarda Investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro

In Irpinia, lungo le strade statali 90 e 90bis “delle Puglie”, avanzano i lavori di manutenzione programmata di Anas su due viadotti nei territori comunali di Greci e Grottaminarda, per un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro.



Nel dettaglio, si è conclusa - con esito positivo - la prova di carico sul nuovo impalcato metallico del viadotto al km 44,200 della SS90bis a Greci, interamente ricostruito dopo la demolizione del precedente, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. La foto spettacolare dall'alto è di Antonello Granato.



Allo stato attuale è in corso l’ultimazione delle attività di finitura (compresa la segnaletica) e tecnico-amministrative per la messa in esercizio della nuova opera, fissata entro questo mese di settembre, con il ripristino della piena percorribilità della tratta stradale, con innalzamento degli standard di sicurezza; ad oggi, infatti, vige l’interdizione al transito sull’opera, con circolazione deviata in loco su percorso alternativo.



Nel dettaglio, mediante i lavori eseguiti è stato realizzato ex novo un impalcato di oltre 50 metri in acciaio corten, con barriere di sicurezza laterali, giunti di dilatazione, nuova pavimentazione e segnaletica.



A seguire è altresì prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio strutturale del viadotto, oltre che una pesa dinamica, nuova tecnologia che consentirà di monitorare le masse dei mezzi pesanti in transito lungo la SS90bis.



Nel contempo, è entrato nel vivo l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto ‘Ufita’, situato al km 14,100 della SS90 “delle Puglie” a Grottaminarda, per un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro.



A seguito della ripresa dei lavori avvenuta nello scorso mese di luglio nell’area sottostante il viadotto – dopo risoluzione contrattuale con precedente impresa (per gravi inadempimenti) – da questa settimana le attività interessano la parte sovrastante l’impalcato, con attivazione del senso unico alternato.



I lavori consisteranno nella sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti con dispositivi in neoprene armato, nella realizzazione di nuovi giunti di dilatazione, nel ripristino corticale degli elementi in cemento armato, nell’installazione di nuove barriere di sicurezza laterali, nella sistemazione della viabilità di accesso al viadotto, nelle opere a protezione delle fondazioni delle pile in alveo (nel sottostante fiume Calore), oltre che nella realizzazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque di piattaforma, nel rifacimento della pavimentazione stradale e nell’impermeabilizzazione degli impalcati. L’ultimazione complessiva dell’intervento è fissata nel corso dell’estate 2027.