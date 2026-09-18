Ariano, pronti per una grande festa a Difesa Grande: musica, danza e gastronomia Sarà un sabato speciale. Tra gli ospiti della serata il re della corrida Salvino Fabiano

Ci siamo. La coda dell'estate riserva una nuova piacevole sorpresa per gli amanti della musica e il buon gusto ad Ariano Irpino.

Tutto pronto per "Difesa Country Fest". Sapori e divertimento per tutta la famiglia. E' la prima festa della contrada arianese al confine tra Ariano, Savignano e Monteleone di Puglia grazie al dinamismo del neonato comitato festa. L'appuntamento è per domani sera, sabato 19 settembre, davanti alla chiesa.

Non solo musica e spettacolo. Il programma è variegato e per tutti i gusti.

Area food, sapori country: Primo, secondo, panini, patatine, crepes, noccioline, bibite alla spina, cocktail e tanto altro per accompagnare tutta la serata.

Area bambini, country kids: Uno spazio dedicato ai più piccoli con gonfiabili, animazione, zucchero filato e popcorn.

Gli ospiti del "Difesa Country Fest"

Salvino Fabiano. Dal palco de "La corrida ad Ariano Irpino. "Avremo con noi, il vincitore della sesta puntata de La corrida nazionale, pronto a regalarci un momento speciale durante la serata.

Special performance Annadance dancing school

Il palco del Difesa country fest si prepara ad accogliere una speciale esibizione degli allievi della Annadance Dancing school. Un momento di energia, ritmo e spettacolo che farà parte della nostra serata country a partire dalle 22.00.

Mimmo Alessandrini show

Sarà lui alle 21.00 ad aprire la serata di questa prima edizione con musica, intrattenimento e tanta energia. Un appuntamento tutto da vivere, tra spettacolo, divertimento e atmosfera country. Il palco si accende, la festa comincia da qui.

Non è mancato l'aspetto religioso. La comunità si è ritrovata per un momento di fede e raccoglimento dedicato alla Vergine Maria Addolorata lo scorso 15 settembre.