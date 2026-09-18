Villanova del Battista: lavori di ammodernamento alla sede delle poste Durante l'intervento i clienti dovranno recarsi nel comune di Flumeri per ogni operazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Villanova Del Battista è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Villanova Del Battista sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Flumeri, in via Roma, 35, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Lavori in vista anche ad Avella, sempre in provincia di Avellino

Durante il periodo di svolgimento, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Sperone, in via Rinascita, 4, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 e il sabato fino alle 12.35.