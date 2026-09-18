Villanova del Battista: lavori di ammodernamento alla sede delle poste

Durante l'intervento i clienti dovranno recarsi nel comune di Flumeri per ogni operazione

villanova del battista lavori di ammodernamento alla sede delle poste

La comunicazione all'utenza

Villanova del Battista.  

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Villanova Del Battista è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Villanova Del Battista sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Flumeri, in via Roma, 35, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Lavori in vista anche ad Avella, sempre in provincia di Avellino

Durante il periodo di svolgimento, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Sperone, in via Rinascita, 4, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

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