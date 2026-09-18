Avellino, Nesta: "Ad Ascoli con umiltà, ma anche con consapevolezza"

"È stata una settimana corta, abbiamo ripreso già lunedì dopo la gara con il Palermo e la squadra sta bene. Affronteremo l'Ascoli, una squadra che ha numeri importanti, con una forte identità, allenata molto bene. Non conosco personalmente Tomei, ma sta facendo molto bene e occorrerà umiltà legata alla consapevolezza. Servirà un ottimo Avellino": così Alessandro Nesta ha presentato Ascoli-Avellino, in programma domani (ore 19.30) al "Del Duca".
"Conta saper leggere i momenti della partita"
"Palmiero è in gruppo, Favilli ha fatto mezzo allenamento ieri in gruppo e vedremo oggi. Simic e Cancellotti sono out. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Come gruppo siamo migliorati tanto. Se andiamo forte possiamo fare male a tutti. Stiamo dimostrando personalità e c'è ancora tanto da mostrare. Cito ad esempio Faticanti, molto forte, e sta arrivando il suo momento. Adamo esterno a tutta fascia? Con Cancellotti fuori qualcuno giocherà. Dipenderà anche dalla partita. Con il Palermo abbiamo evitato di stare troppo bassi, bene così, ma conta soprattutto leggere i momenti della partita. I tre azzurrini? Sono contento, significa che abbiamo a disposizione calciatori forti ed è un orgoglio per il club".