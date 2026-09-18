Avellino, Nesta: "Ad Ascoli con umiltà, ma anche con consapevolezza" Il tecnico dei lupi ha presentato la gara in programma domani (ore 19.30) al "Del Duca"

"È stata una settimana corta, abbiamo ripreso già lunedì dopo la gara con il Palermo e la squadra sta bene. Affronteremo l'Ascoli, una squadra che ha numeri importanti, con una forte identità, allenata molto bene. Non conosco personalmente Tomei, ma sta facendo molto bene e occorrerà umiltà legata alla consapevolezza. Servirà un ottimo Avellino": così Alessandro Nesta ha presentato Ascoli-Avellino, in programma domani (ore 19.30) al "Del Duca".

"Conta saper leggere i momenti della partita"

"Palmiero è in gruppo, Favilli ha fatto mezzo allenamento ieri in gruppo e vedremo oggi. Simic e Cancellotti sono out. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Come gruppo siamo migliorati tanto. Se andiamo forte possiamo fare male a tutti. Stiamo dimostrando personalità e c'è ancora tanto da mostrare. Cito ad esempio Faticanti, molto forte, e sta arrivando il suo momento. Adamo esterno a tutta fascia? Con Cancellotti fuori qualcuno giocherà. Dipenderà anche dalla partita. Con il Palermo abbiamo evitato di stare troppo bassi, bene così, ma conta soprattutto leggere i momenti della partita. I tre azzurrini? Sono contento, significa che abbiamo a disposizione calciatori forti ed è un orgoglio per il club".