"Eccellenze irpine 2026": ecco l'elenco di tutti i premiati Iniziativa ideata e promossa dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi

Si terrà domani, sabato 26 settembre, con inizio alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, a Sant’Angelo dei Lombardi, la cerimonia di conferimento del "Premio Nazionale “Eccellenze Irpine” 2026 fortemente voluto da Tony Lucido.

Dopo il grande successo dell’anno scorso che, tra l’altro, segnò anche la ripresa dell’iniziativa dopo l’interruzione a causa della pandemia da Covid-19, ritorna, a fine settembre, in prossimità della festività del santo patrono della città di Sant’Angelo dei Lombardi, San Michele Arcangelo, “Eccellenze Irpine”, iniziativa ideata e promossa dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, della Confraternita di Misericordia, dell’Impresa Sociale Carmasius e della Confartigianato di Avellino.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, che opera nel territorio altoirpino da tempo, protagonista di importanti iniziative ed eventi, come “Caffè Letterario”, “Letterando per i Borghi Irpini”, la rassegna interregionale “Sagra delle Sagre”, che quest’anno giungerà alla sua XXV edizione, concorsi letterari, iniziative d’inclusione e di promozione sociale e culturale del territorio, è impegnata, con “Eccellenze Irpine”, a promuovere, con costante e coerente azione, la storia, il recupero e la salvaguardia delle radici della comunità altirpina, facendo memoria delle testimonianze di persone che sono emerse o si sono distinte nei vari campi culturali, sociali e imprenditoriali oppure che si sono spese nelle istituzioni o nel privato, nell’associazionismo e nel volontariato, nella valorizzazione e promozione delle comunità locali e, complessivamente, dell’Irpinia.

Per l’edizione 2026 saranno premiati uomini e donne delle istituzioni, della politica, dell’università, del giornalismo, della cinematografia, della produzione di eccellenza e della tipicità locale.

È prevista, per ogni annualità, una sezione di celebrazione anche di personaggi scomparsi, dedicata quindi alla memoria degli stessi. Infine, è prevista anche una terza sezione che vuole essere da stimolo e di apprezzamento per persone che, in qualche modo, hanno avuto impegni, testimoniato valori, radicato umanità e professionalità in questo territorio: a queste viene rilasciata una Menzione Speciale per l’attività e il ruolo svolti.

Di seguito l’elenco dei premiati di “Eccellenze Irpine”:

Giuseppina Zarra, ambasciatrice e ministro plenipotenziario.

Giuseppe Bruno, imprenditore e già presidente degli Industriali Irpini.

Pietro Caterini e Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino.

Antonio Corbo, giornalista, editorialista del quotidiano “la Repubblica” e commentatore Tv.

Giovambattista Capasso, medico specialista, docente universitario e ricercatore internazionale.

Alfonso Fasano, professore universitario a Toronto e ricercatore.

Gianni Festa, giornalista, editorialista e fondatore del quotidiano “Il Corriere dell’Irpinia”.

Pietro Guglielmo, storico, scrittore e presidente della Pro Loco di Andretta.

Toni Iermano, professore universitario, scrittore e storico della letteratura.

Milena Pepe, con la Tenuta Cavalier Pepe, imprenditrice di successo, eccellenza produttiva e ambasciatrice dell’Irpinia.

Raffaelo Magi, magistrato e consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

Mario Sena, politico, consigliere e assessore emerito della Regione Campania.

Liliana Taddeo, docente, musicista, cantautrice, ricercatrice, musicologa e scrittrice.

Ortensio Zecchino, studioso, ricercatore, già ministro, fondatore della Biogem, a vent’anni dalla sua istituzione.

“Eccellenze Irpine "Alla memoria". Personaggi scomparsi che hanno onorato i valori, la storia e la dignità dell’Irpinia:

Don Bruno Mariani, sacerdote, educatore e testimone autentico di una Chiesa vicina agli uomini e alla comunità.

Francesco Saverio Matteo, intellettuale, giornalista, scrittore e appassionato protagonista della vita politica e civile.

Francesco Mocella, uomo di cultura, di impegno civile e di profonda sensibilità politica e umana.

Gabriele Lucido, straordinario esempio di altruismo, umanità e servizio disinteressato al prossimo.

Gaetano “Ninì” Imbriano, uomo di Stato, sportivo e straordinario esempio di coraggio, umanità e senso del dovere.

Luigi “Gino” Nicolais, scienziato, professore universitario, ministro e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Giuseppe “Pino” Petito, in ricordo di una vita vissuta con operosità, generosità e profondo senso della comunità.

Nell’ambito del Premio “Eccellenze Irpine”, Menzione speciale a:

Antonio Emolo, scienziato e professore universitario.

Antonio Di Filippo, medico specialista pediatra, impegnato nel sociale, protagonista dell’assistenza ai bambini durante e dopo il terremoto dell’80.

Giuseppe Rossi, brillante regista, sceneggiatore e produttore.

Raffaele “Lello” Centoletti, imprenditore con animo solidale, innamorato dell’Irpinia.

Sono stati individuati altri personaggi che saranno, di volta in volta, premiati e ricordati affinché la loro testimonianza, il loro impegno e il loro valore culturale, etico e morale possano essere additati alle giovani generazioni per la costruzione di un mondo migliore, di una società a misura d’uomo.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, sede accreditata per lo svolgimento del servizio civile e ufficio d’informazioni turistiche, si distingue nel panorama complessivo del volontariato, avendo scelto da sempre un target di qualità culturale e morale che viene diffusamente apprezzato in paese e nel circondario. Oggi, ancor più che in passato, è impegnata nell’ambito del Comitato per la difesa e la promozione delle aree interne.