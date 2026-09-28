Ariano, tennis: si è conclusa la grande festa dello sport alla Tartaruga Oltre 100 iscritti, sei categorie e un mese di grande tennis

Si è concluso con una partecipata cerimonia di premiazione il Tpra New York, quarto e ultimo appuntamento del grande slam 2026 organizzato dal club La Tartaruga e inserito nel programma dell’estate arianese 2026.

Per circa un mese i campi del club hanno ospitato sfide intense e appassionanti, con oltre 100 iscritti pronti a contendersi i titoli nelle ben sei categorie previste, un vero record per la manifestazione.

Una grande festa di sport

La cerimonia è stata condotta dalla presidente del club La Tartaruga, Lucia Scrima, alla presenza delle assessore del comune di Ariano Irpino Raffaela Manduzio e Sara Pannese, della consigliera con delega ai servizi sociali Mimma Giuliani e del presidente del circolo tennis Renzulli Remigio Volpe.

Un momento conclusivo che ha celebrato non soltanto i vincitori, ma l’intera manifestazione e tutti i partecipanti che, per settimane, hanno animato i campi della Tartaruga.

Particolarmente significativo il dato relativo alla partecipazione: oltre 100 giocatori si sono confrontati nelle diverse competizioni, sempre accompagnati da un numeroso pubblico e da un clima di grande entusiasmo.

A rendere ancora più importante il torneo è stata la correttezza dimostrata dai partecipanti, elemento che ha caratterizzato l’intera manifestazione e che rappresenta uno dei valori fondamentali dello sport.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno sottolineato la riuscita del torneo e dell’intero percorso del Grande Slam della Tartaruga, arrivato con il TPRA New York al suo quarto e ultimo appuntamento stagionale.

Ecco tutti i premiati:

Expert Singolare Maschile: Francesco Giovanni Napolitano, Vittorio Manganiello.

Limit 40 Singolare Maschile: Domenico Cocca e Domenico Manganiello.

Expert Level Singolare Femminile: Maura Giardino e Manuela Leo.

Doppio Maschile: Francesco Giovanni Napolitano/Alberto Cannavale, Stefano Berardesca/Antonio Guarini

Doppio Misto: Donatella Fortuna/Francesco Giovanni Napolitano, Maria Elena Riccio/Ivan Vecchia.

Doppio Femminile: Manuela Leo/Maria Elena Riccio, Pasqualina Ruggiero/Donatella Fortuna

Un grande arrivederci al prossimo "Grande Slam. Con il Tpra New York si chiude dunque il Grande Slam 2026 della Tartaruga, un percorso che ha portato sui campi del Club tanti appassionati e numerosi incontri all’insegna della competizione, della socialità e del fair play.

Un ringraziamento viene rivolto a tutti i giocatori, al pubblico, agli organizzatori e alle istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa, contribuendo a rendere il Tpra New York uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate arianese 2026.

La Tartaruga continua a fare sport, a creare aggregazione e a promuovere i valori del tennis sul territorio. Il trio Manduzio, Pannese e Giuliani si è complimentato con il team della Tartaruga per i numerosi ed eccellenti traguardi raggiunti.