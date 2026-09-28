Ariano: dalle forze politiche e civiche piena fiducia al sindaco Mario Ferrante Sottoscritto un documento politico. Ecco tutti i punti condivisi

Le forze politiche e civiche: Azione, Patto Civico, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Liberi e Forti-Insieme per Ariano, riunitesi nella giornata di ieri, hanno sottoscritto un documento politico con il quale confermano e rinnovano la piena fiducia al sindaco Mario Ferrante, ribadendo la volontà di proseguire in sintonia il percorso amministrativo avviato.

La sottoscrizione della nota rappresenta dunque la volontà delle componenti firmatarie di proseguire l'esperienza amministrativa guidata dal sindaco Ferrante, puntando su maggiore collegialità, confronto interno e definizione puntuale delle priorità amministrative.

Ecco la nota sottoscritta il 27 settembre 2026 dalle forze politiche e civiche della coalizione, inviata da Enrico Tordiglione addetto Stampa del sindaco di Ariano Irpino.

"Nel confermare e rinnovare la piena fiducia al sindaco Mario Ferrante, garante della coalizione e dei patti elettorali, esprimono la propria volontà di proseguire in sintonia nell'attività amministrativa già intrapresa, contribuendo ad un immediato rilancio della stessa che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso il superamento delle criticità emerse nel corso di questi primi mesi e in particolare perseguendo:

La piena sovranità e centralità del consiglio comunale, del ruolo e delle prerogative di ogni singolo consigliere e degli altri organi consiliari.

Il continuo confronto tra i gruppi politici e civici che passi attraverso la proficua e propositiva applicazione di un metodo collegiale nella gestione delle vicende amministrative, con pari dignità tra tutte le componenti;

Il rispetto, sempre nell'ottica del ruolo di supervisione affidato al Sindaco, delle attribuzioni e competenze di ogni singolo assessore, evitando interferenze di ruoli e iniziative, previa correzione di eventuali problemi di sovrapposizione di deleghe.

L'immediata programmazione degli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo, e segnatamente la concreta attuazione dei punti strategici gia individuati e condivisi nel programma elettorale e nelle dichiarazioni programmatiche, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie di collegamento alla Stazione Hirpinia e il piano urbanistico comunale.

La previsione di incontri a scadenza quindicinale per la verifica dello stato di avanzamento del programma e l'attuazione dei punti sopra indicati.