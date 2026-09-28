Pallavolo: gli 80 anni della FIPAV celebrati dal comitato Irpinia-Sannio Occasione anche per premiare ben 37 società per i risultati della scorsa stagione

Nel suggestivo scenario del Museo Civico di Villa Amendola, ieri sera, alla presenza di oltre 300 persone, il comitato Irpinia-Sannio ha celebrato gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo. "Per quasi tre ore, ricordi, emozioni e considerazioni hanno caratterizzato l'evento voluto dalla stessa Fipav che è stato introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Avellino, avvocato Nello Pizza, il saluto dell'onorevole Gianfranco Rotondi e del fiduciario provinciale del Coni, il professore Giuseppe Saviano": si legge nella nota diffusa dalla FIPAV Irpinia-Sannio.

Ricordi ed emozioni nel Museo Civico di Villa Amendola

"Sotto l'attenta regia del presidente Stefano Aquino, che nella seconda parte della manifestazione ha premiato le 37 società del suo territorio per i successi della stagione sportiva precedente e presentato la nuova stagione, a fungere da collante tra la Federazione Nazionale e il Comitato Irpinia-Sannio sono stati il presidente regionale, Guido Pasciari, e Luigi Saetta, consigliere federale Fipav che ha raccolto il testimone da Felice Vecchione attualmente vice presidente del comitato regionale. Presenti anche i Presidenti del CT Napoli, Carmine Menna e del CT Salerno, Massimo Pessolano. Toccanti le testimonianze di Silvio Spica e Gino De Nigris ma soprattutto dei quattro pionieri premiati con una medaglia coniata per l'occasione dalla zecca dello stato. Per il territorio di Avellino il riconoscimento è stato riservato all'ex sindaco Paolo Foti e all'attuale assessore Geppino Giacobbe. Per il Sannio, invece, è toccato ad Antonio Feleppa e Alfonso D'Ambrosio".