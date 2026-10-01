Ennesima perdida d'acqua ad Ariano: ecco Cerreto/VIDEO Siamo lungo la strada provinciale 19

Ennesima perdita di acqua lungo la strada provinciale 19 che da rione Martiri porta a località Cerreto ad Ariano Irpino.

L'acqua sgorga abbondantemente sull'asfalto in prossimità di una curva fino a riversarsi poi nella cunetta. La segnalazione è arrivata dai residenti e automobilisti che ogni giorno percorrono l'importante arteria. Non è il primo caso in questo punto e nelle adiacenze della stazione ferroviaria. Qui in particolare non si fa in tempo a riparare una condotta che puntualmente avviene un nuovo guasto

Ma c'è una consolazione fortunatamente: L'acqua quest'anno non è mai mancata nonostante il caldo torrido, le alte temperature che persistono ancora e la grave siccità che imperversa ovunque. "Chissà quando pagheremo le conseguenze di tutto questo - ci dice un abitante di Cerreto - intanto però fa male al cuore vedere questo spreco, qui come in altre zone".