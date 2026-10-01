Ariano: alberi da sfoltire e mettere in sicurezza prima dell'arrivo dell'inverno L'appello arriva da rione Rodegher

Alberi da sfoltire e mettere in sicurezza prima dell'arrivo dell'inverno. L'appello arriva dagli abitanti di rione Rodegher, all'altezza dell'imbocco di via Virgilio.

Siamo in prossimità della statale 90 delle puglie dove tra l'altro le radici si sono propagate ai bordi della strada fino a sollevare l'asfalto. Ma questa è un'altra problematica.

Non sembra destare alcuna preoccupazione, l'albero salvato in extremis da un taglio scellerato la scorsa primavera, bloccato da una denuncia ai carabinieri e relativo accesso agli atti dall'ambientalista Felice Vitillo.

Il problema attuale resta la mancata manutenzione, vera e unica causa delle condizioni precarie di salute degli alberi, dal centro alle periferie.

La potatura è un'operazione fondamentale al fine di garantire la salute , la sicurezza e il corretto sviluppo degli alberi. Cosa che purtroppo non avviene ad Ariano Irpino. E l'appello che arriva dal quartiere Rodegher è la dimostrazione di tutto ciò.