Morta con il bimbo al nono mese di gravidanza, il sindaco Siricio: dolore immane Il cordoglio del sindaco di Monteforte per la morte di Giovanna Lo Chiatto e il piccolo Francesco

Il Sindaco Fabio Siricio e l’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giovanna Lo Chiatto e del piccolo Francesco, che portava in grembo e la cui nascita era attesa tra pochi giorni.

Il cordoglio

"Di fronte a un dolore così grande, ogni parola appare insufficiente. Ci stringiamo con sincera vicinanza al compagno Leonardo, ai genitori, alla sorella e a tutti i familiari, condividendo lo sgomento delle comunità di Forino e Mercogliano.

Silenzio e preghiere in Irpinia

A loro giunga l’abbraccio della comunità di Monteforte Irpino, nel rispetto di un dolore che merita raccoglimento, delicatezza e solidarietà."

Sul social scorrono ricordi e commozione per la tragica morte di Giovanna e il suo piccolo, che sarebbe dovuto venire al mondo tra pochi giorni. Strazio e cordoglio a Forino e Mercogliano per la tragica fine della giovane infermiera e del suo bambino