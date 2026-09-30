Promozione e valorizzazione dei musei in Campania: tre finanziamenti ad Ariano Decreto dirigenziale pubblicato sul burc della regione Campania

La giunta regionale della Campania, con decreto dirigenziale pubblicato sul burc, a firma del direttore generale Nadia Murolo, ha approvato l'avviso pubblico, per l'assegnazione di contributi relativi alla promozione e valorizzazione dei musei di ente locale e d'interesse locale.

Tre i finanziamenti che riguardano Ariano Irpino:

Centro Europeo di studi Normanni: (Museo della civiltà normanna).

Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia: (Museo diocesano Ariano Irpino-Lacedonia).

Fondazione Biogem: (Museo Biogeo).

I dettagli:

Per gli interventi di sostegno e valorizzazione dei musei appartenenti a enti di amministrazioni locali, sul bilancio gestionale 2026 risulta disponibile uno stanziamento di bilancio pari ad € 180.000,00;

Per gli interventi di sostegno e valorizzazione dei musei appartenenti agli enti dell’amministrazione centrale) sul bilancio gestionale 2026 risulta disponibile uno stanziamento di bilancio pari ad € 15.000,00. Infine, per gli interventi di di sostegno e valorizzazione dei musei di Istituzioni sociali private e del patrimonio museale campano”) sul bilancio gestionale 2026 risulta disponibile uno stanziamento di bilancio pari ad € 250.000,00.