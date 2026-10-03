Marzano di Nola, città della nocciola: arriva un importante riconoscimento Il sindaco Franco Addeo nominato vicepresidente nazionale dell'associazione "Città della nocciola"

Franco Addeo, sindaco di Marzano di Nola, è stato nominato Vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Città della Nocciola, la rete dei comuni italiani che hanno nella coltivazione della nocciola una parte della propria storia e della propria economia.

Nella stessa occasione Sabato Castaldo, da anni componente dell'associazione, è stato eletto coordinatore regionale per la Campania, con il compito di rafforzare il coinvolgimento dei territori e rilanciare le attività legate alla corilicoltura.

Per Marzano di Nola, 1.630 abitanti nel Vallo di Lauro, è il riconoscimento di un lavoro che dura da più di vent'anni e che corre su due binari: raccontare la nocciola e proteggerne il futuro.

Vent'anni di festa

Il Nocciolo e le Strade dei Forni è la festa della nocciola e della cultura contadina di Marzano di Nola. Ogni anno, a fine settembre, il centro storico apre cortili, vicoli e forni a legna: le associazioni e le famiglie del paese cucinano i piatti della tradizione contadina, il corteo storico in costume sfila tra le strade del borgo, la musica popolare accompagna i visitatori da un vicolo all'altro. Al centro di tutto c'è la nocciola Mortarella, che entra nei primi, nei pesti, nelle farine e nei dolci. Il piatto simbolo della festa, e di Marzano, è lo spaghetto con le nocciole.

La festa è nata nel 2003 su iniziativa dello stesso Franco Addeo, allora Sindaco come oggi. Venti edizioni dopo è diventata un appuntamento che richiama visitatori da tutta la Campania e oltre. La XX edizione, venerdì 25 e sabato 26 settembre, ha contato quasi 10.000 presenze in due serate, dopo le 6.000 del 2025 in una sola sera.

È stato anche un successo di comunicazione: i contenuti della festa hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni online, portando a Marzano un pubblico nuovo, arrivato dai social. Il Nocciolo e le Strade dei Forni oggi è un marchio che racconta Marzano, le sue eccellenze e la sua nocciola ben oltre i confini del Vallo di Lauro.

Un patrimonio riconosciuto

Nel settembre 2025 la Regione Campania ha iscritto "La coltura della nocciola di Marzano di Nola" nell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC). Il riconoscimento non riguarda soltanto il frutto, ma tutto il sapere che gli gira intorno: la cura dei noccioleti, la raccolta, l'essiccazione e le varietà autoctone, la Mortarella, la Camponica e la San Giovanni, coltivate da generazioni sui terreni vulcanici tra i 200 e i 600 metri.

I campi sperimentali del Comune

Accanto alla memoria, il Comune lavora sul futuro. La corilicoltura campana ha davanti anni impegnativi: un clima che cambia, nuove avversità per le piante, mercati sempre più competitivi. Per non subirli, il Comune di Marzano di Nola ha avviato l'acquisto di terreni sul proprio territorio, dove sono stati piantati nuovi alberi di nocciolo coltivati con tecniche moderne. I campi sperimentali, nati da una proposta del Sindaco Addeo all'interno del progetto di sviluppo strategico del comparto corilicolo finanziato con fondi PNRR, sono seguiti da esperti del settore e dall'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo è verificare sul campo quali tecniche di impianto e di coltivazione rendono il noccioleto più produttivo e più resistente, e mettere i risultati a disposizione dei coltivatori della zona.

Festa, riconoscimento e sperimentazione si tengono insieme dentro il Piano Strategico Regionale "Terre Antiche del Nocciolo", la strategia della Regione Campania per la filiera della nocciola nelle aree storiche di coltivazione.

Una rete nazionale

Nata nel 2004 a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, l'Associazione Nazionale Città della Nocciola riunisce oltre duecento comuni corilicoli, dalle colline del Piemonte a quelle della Sicilia. È il luogo in cui i territori della nocciola si confrontano tra loro e parlano con una voce sola alle istituzioni, alle università e alle associazioni di categoria. Ogni anno l'Assise nazionale porta in un comune socio amministratori, produttori ed esperti da tutta Italia per discutere di ricerca, mercati e turismo.

La Vicepresidenza nazionale dà a Marzano di Nola, un paese di 1.630 abitanti, un posto nel gruppo che guida questa rete. Significa poter portare al tavolo nazionale quello che il paese ha costruito in vent'anni: una festa che è diventata un marchio, una coltura riconosciuta come patrimonio culturale, campi sperimentali che guardano ai noccioleti di domani. E significa riportare a casa idee, contatti e opportunità per i coltivatori del Vallo di Lauro. Insieme alla nomina di Sabato Castaldo a Coordinatore regionale, la Campania, che ha visto nascere l'Associazione, torna ad avere un peso maggiore nelle scelte che riguardano il futuro della nocciola italiana.

Le parole del sindaco

«Questa nomina appartiene a Marzano e a tutta la comunità che da generazioni vive di nocciola», dichiara il Sindaco Franco Addeo. «Vent'anni fa abbiamo creato Il Nocciolo e le Strade dei Forni per non far dimenticare cosa significa la nocciola per il nostro paese. Oggi la festa richiama persone da tutta la Campania, la Regione ha riconosciuto la nostra coltura come patrimonio culturale e nei campi sperimentali stiamo preparando i noccioleti dei prossimi anni. Porterò questa esperienza nell'Associazione, al servizio di tutte le Città della Nocciola. A Sabato Castaldo, che coordinerà il lavoro in Campania, va il mio augurio di buon lavoro: il futuro della nocciola si costruisce insieme, territorio per territorio".