Giornata dedicata alla Madonna del Rosario: parrocchie in preghiera per la pace Le comunità della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia hanno accolto l'invito del Vescovo Melillo

Nella giornata dedicata alla Madonna del Rosario, accogliendo l’invito del Vescovo Sergio Melillo le comunità della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, si sono raccolte in preghiera, elevando al Signore la propria supplica per la pace.

Nelle parrocchie, insieme ai sacerdoti e ai fedeli, la preghiera del Santo Rosario è diventata un segno di comunione e di speranza, un’invocazione corale affinché il dono della pace raggiunga ogni angolo del mondo, specialmente i luoghi feriti dalla guerra e dalla violenza.

La Madonna del Rosario di Pompei si festeggia il 7 ottobre e l’8 maggio con la recita della Supplica solenne. Il culto risale nel XIII secolo e fu diffuso grazie all’ordine dei Domenicani. Fu Papa Pio V nel 1572 ad istituire la festa del Santo Rosario dopo la vittoria di Lepanto nel 1571 da parte della flotta cristiana sui turchi mussulmani, che il papa riconobbe merito dell’intercessione di Maria, alla quale il Papa invitò il popolo a pregare con la recita del Rosario. Dopo le apparizioni di Lourdes, nel 1858, dove la Vergine Maria incoraggiò la pratica del Rosario, il culto si diffuse con maggiore intensità.