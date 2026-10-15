Giornata mondiale del lutto perinatale: Ariano si illumina di rosa e azzurro Concesso il patrocinio morale gratuito all'iniziativa "Onda di luce"

Il comune di Ariano Irpino aderisce alla giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale, illuminando di rosa e azzurro la facciata del Municipio in piazza plebiscito nella notte tra il 15 e il 16 ottobre.



L’iniziativa, approvata con deliberazione di giunta n. 224 del 14 ottobre 2026, su proposta del sindaco Mario Ferrante, vuole esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie che hanno vissuto la dolorosa esperienza della perdita di un figlio durante la gravidanza o dopo la nascita.

L’amministrazione comunale ha inoltre concesso il patrocinio morale gratuito all’iniziativa "Onda di luce", un momento di raccoglimento e sensibilizzazione dedicato al ricordo dei bambini scomparsi prematuramente.

Oltre il silenzio: la solitudine invisibile del lutto perinatale. E' il messaggio dell'ordine psicologi della Regione Campania.

C’è un dolore che spesso non trova parole e, soprattutto, non trova uno spazio in cui poter essere ascoltato.

La perdita di un bambino durante la gravidanza o nei primi giorni di vita porta con sé una solitudine profonda e particolare: la sensazione di rimanere soli con le proprie aspettative spezzate, in un mondo che continua a muoversi come se nulla fosse accaduto.

Spesso chi attraversa questo lutto incontra un silenzio imbarazzato o frasi di circostanza, perché questo dolore è così profondo da non avere parole utili a lenire. Un silenzio che finisce per rendere ancora più invisibile la sofferenza.

Rompere la solitudine non significa cercare soluzioni immediate, ma imparare a rimanere accanto al dolore. Vuol dire riconoscere l’esistenza e il valore di quella vita e di quel legame, accogliere il dolore senza la fretta di “dover andare avanti”, e offrire una presenza fatta di ascolto senza giudizio e di rispetto per i tempi di ciascuno.

Come professioniste e professionisti della salute psicologica, crediamo che la consapevolezza nasca proprio dal coraggio di rompere l’isolamento e di fare spazio a ogni storia, ascoltando anche i silenzi più dolorosi.

I NUMERI DEL LUTTO PERINATALE E INFANTILE DAL CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO:

L’incidenza di morte in utero, aborto spontaneo e morte perinatale in ogni paese del mondo è di gran lunga superiore a quanto comunemente si pensi. Ogni anno, nel mondo, 5 milioni di bambini muoiono durante il terzo trimestre di gravidanza e nei primi mesi di vita. E sono almeno cinque volte tanto le perdite del secondo trimestre e dieci volte tanto quelle del primo trimestre. I dati sono diffusi dall’associazione Ciao Lapo onlus, che da quasi 20 anni in Italia si occupa di lutto perinatale.

In Italia, il lutto prenatale riguarda una donna in gravidanza su sei. Tantissime sono le gravidanze che si interrompono nella parte terminale: si stima che ogni giorno muoiano nove bambini “praticamente già nati”, come spesso si definiscono i bimbi a termine di gravidanza. A questi vanno aggiunti quelli delle gravidanze che si fermano nella parte iniziale, i neonati che muoiono durante il parto e i bimbi che vengono a mancare entro un mese dal parto.