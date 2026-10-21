Raccolta rifiuti: possibili disagi a causa della protesta autotrasportatori L'amministrazione comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza che Irpiniambiente Spa, con nota protocollo n. 31035/26, ha comunicato il verificarsi di alcune criticità operative nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, dovute ai blocchi della circolazione stradale e autostradale connessi alla protesta degli autotrasportatori.

"Tale situazione sta determinando difficoltà nelle operazioni di trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio".

Nei prossimi giorni potrebbero pertanto verificarsi ritardi o temporanee sospensioni di alcuni servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, continuerà a seguire l’evolversi della situazione, mantenendo costanti contatti con Irpiniambiente al fine di limitare, per quanto possibile, i disagi per la cittadinanza.

"Si invitano i cittadini alla collaborazione e alla comprensione per eventuali disservizi riconducibili a circostanze indipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale".