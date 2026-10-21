Maltempo, continua l'allerta meteo in Campania: rischio allagamenti Anche per domani avviso della protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo valida dalle 00 alle 16 di domani, giovedì 22 ottobre, su tutto il territorio regionale. L’avviso, emanato in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici previsti e sulla loro evoluzione, interessa tutta la Campania.

Previsioni meteo: temporali e rovesci nelle prime ore

Si prevedono precipitazioni isolate, anche a possibile carattere di rovescio o temporale, che nelle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) tenderanno a esaurirsi nel corso della mattinata.

Rischi idrogeologici: allagamenti e smottamenti in aree vulnerabili

L’avviso del Centro Funzionale evidenzia un rischio idrogeologico localizzato con possibile scorrimento superficiale delle acque sulle strade, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e allagamenti delle aree depresse. Sono possibili anche innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe e, in particolare nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale.

Possibili frane e caduta massi in zone fragili

Si segnalano inoltre possibili cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree caratterizzate da condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli e degli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Tali fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di precipitazioni.

Raccomandazioni della Protezione Civile alle autorità locali

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.