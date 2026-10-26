Piano paesaggistico regionale Pnrr: seduta urgente di consiglio ad Ariano A convovarla il presidente dell'assise Antonio Della Croce

Piano paesaggistico regionale Pnrr. Relazione della commissione consiliare permanente assetto del territorio presieduta da Domenico Gambacorta e ordine del giorno recante indirizzi al sindaco e alla giunta comunale per la predisposizione, l'integrazione e la presentazione delle osservazioni del comune di Ariano Irpino.

Il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce ha convocato una seduta straordinaria nella sala consiliare Giovanni Grasso per domani, martedì 27 ottobre alle ore 8.30 e in seconda convocazione il giorno 28 alle 10.00.

Atti depositati per la conslultazione dal parte dei consiglieri comunali 24 ore prima della seduta prima deduta presso l'ufficio di presidenza.