Casa di comunità a Montecalvo Irpino: attivi anche i servizi amministrativi Non ci sarà più bisogno di recarsi ad Ariano Irpino

Da oggi, lunedì 2 novembre presso la casa di comunità a Montecalvo Irpino, partiranno anche i servizi amministrativi.

"Finalmente si potrà fare direttamente qui in paese, senza dover andare ad Ariano Irpino, pratiche importanti come: la scelta del medico di famiglia, le esenzioni, le prenotazioni per visite ed esami, e tutte le informazioni per l'accoglienza.

È un piccolo passo che rende la nostra casa di comunità ancora più accogliente e vicina ai bisogni di tutti, soprattutto dei nostri anziani e di chi ha più difficoltà a spostarsi".