Montecalvo: restituita al culto la chiesa del cimitero

Ha riaperto le porte dopo quasi tre quarti di secolo. La chiesa all'interno del cimitero di Montecalvo, distrutta da un incendio che la rese inagibile circa settant'anni fa, è tornata ieri a essere luogo di preghiera e raccoglimento.
A presiedere il rito di riapertura e benedizione è stato l'arcivescovo metropolita di Benevento, Michele Autuoro, accolto da una comunità numerosa e commossa.
Un appuntamento storico per Montecalvo, che da decenni attendeva il recupero di uno dei suoi simboli più legati alla memoria collettiva.
I lavori, progettati e realizzati dall'attuale amministrazione comunale, hanno permesso il recupero completo dell'immobile: messa in sicurezza strutturale, nuova copertura, restauro conservativo degli interni e riqualificazione complessiva.
Soddisfatto il sindaco Francesco Pepe, che a margine della cerimonia ha commentato:
"Riconsegnare questa chiesa ai montecalvesi è un atto dovuto. Per settant'anni questo luogo è stato sinonimo di abbandono. Oggi torna ad essere un presidio di dignità, di fede e di rispetto per i nostri defunti. Un risultato che la nostra comunità meritava".
Il primo cittadino ha poi voluto esprimere i suoi ringraziamenti: "Devo un ringraziamento sincero agli Uffici Comunali, che hanno seguito l'iter con grande professionalità, al progettista per il lavoro attento e competente e all'impresa che ha eseguito i lavori a regola d'arte".
epe ha quindi rivendicato il metodo di lavoro della sua giunta:
"Noi siamo un'amministrazione che preferisce fare piuttosto che apparire. Lavoriamo in silenzio, senza rincorrere la pubblicità quotidiana, lasciamo che siano le opere a parlare. E i fatti, oggi, sono tangibili".
Il Sindaco ha quindi ricordato il percorso amministrativo di questi mesi, scandito da una serie di opere consegnate o in via di ultimazione: "Oltre alla chiesa cimiteriale, nelle ultime settimane abbiamo riconsegnato alla cittadinanza la palestra della scuola e la mensa scolastica. In collaborazione con l'Asl Avellino abbiamo attivato la Casa di Comunità. Nelle zone rurali abbiamo installato le isole ecologiche intelligenti".
Un elenco che non si ferma qui: "Sono in dirittura d'arrivo i lavori di ampliamento dell'asilo nido e quelli per l'adeguamento e l'efficientamento dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico. Stanno per concludersi anche i lavori per i nuovi loculi cimiteriali. Abbiamo in arrivo decreti di finanziamento per circa sei milioni di euro per ulteriori interventi e molti altri progetti sono già in cantiere".
Una giornata di festa, dunque, ma anche l'occasione per fare il punto su un'attività amministrativa che, come ha sottolineato il sindaco, punta a trasformare Montecalvo con i fatti più che con le parole. Al termine della benedizione, l'Arcivescovo e le autorità hanno visitato la chiesa restaurata, tra l'applauso dei cittadini presenti.