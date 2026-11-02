Avellino, Di Maggio: "Bella soddisfazione, vittoria che pesa tanto" "Ma testa subito alla prossima gara e a ciò che dobbiamo fare nel nostro percorso"

"Siamo uniti, compatti ed è stata una vittoria meritata". così Luca Di Maggio si è espresso al termine di Avellino-Pisa 2-0. "Il gol? Lo volevo, anche perché a Chiavari è stato un vero peccato. È arrivata una bella soddisfazione, ma spero di non essere giudicato solo per il gol. Conta la prestazione, mi fa piacere dare una mano al gruppo. Quanto conta questa vittoria in questa fase? È molto importante perché meritavamo qualcosa di più con il Padova, a Chiavari siamo stati anche sfortunati come sul mio gol e credo che oggi siamo stati premiati da un'ottima prestazione.

"B imprevedibile, ma stiamo mostrando valori importanti"

"Bravi con le grandi? Il calcio non è una scienza esatta, non facciamo distinzioni e proviamo ad approcciare alle gare sempre allo stesso modo. La B è imprevedibile e ogni gara riserva insidie diverse. Stiamo comunque dimostrando di essere una squadra che ha dei valori. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e il pensiero va a mia nonna, che da lassù mi sta sicuramente dando una mano".