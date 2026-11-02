FOTO | Ecco come riparte l'Avellino verso il derby con il Benevento Alle 22.30 nuovo appuntamento con "0825" su OttoChannel - Canale 16

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Ripresa immediata per l'Avellino con una seduta di scarico in mattinata dopo il 2-0 sul Pisa. La vittoria ha garantito il rilancio completo con un'ottima prestazione al cospetto di una delle big del torneo e i lupi si sono ritrovati al "Partenio-Lombardi" per la prima seduta settimanale. Lo staff tecnico ha riservato un giorno di riposo al gruppo. I biancoverdi firmeranno lo sprint verso il derby con il Benevento dalla giornata di mercoledì con una seduta pomeridiana. Alternanza pomeriggio-mattina fino alla rifinitura di venerdì, quando Nesta presenterà la sfida con i giallorossi in conferenza stampa.

Alle 22.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16

Alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, nuovo appuntamento con "0825" per l'analisi di Avellino-Pisa e la presentazione di Benevento-Avellino. Conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e mister Antonio Iandolo. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223.

Il programma degli allenamenti

Lunedì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì riposo

Mercoledì ore 15 (porte chiuse)

Giovedì ore 11 (porte chiuse)

Venerdì ore 15 (porte chiuse)