Benevento-Avellino: divieto di vendita biglietti ai residenti in Irpinia

Il settore ospiti dello stadio "Ciro Vigorito" per la gara Benevento-Avellino non sarà chiuso, ma c'è il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori per i residenti nella provincia irpina. Ecco quanto disposto dalle autorità verso il derby in programma sabato (ore 19.30). C'è anche la vendita vietata nel settore Curva Nord Ospiti Inferiore e Superiore dell'impianto sportivo sannita ai residenti in Benevento e provincia.
I dettagli dal comunicato del Benevento Calcio
"La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 2 novembre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno venerdì 6 novembre 2026 alle ore 19:00. Divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori per i residenti in Avellino e provincia. Vendita vietata nel settore Curva Nord Ospiti Inferiore e Superiore ai residenti in Benevento e provincia. Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati. La vendita online/web non è consentita. Il cambio nominativo non è consentito. Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato".