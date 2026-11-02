Benevento-Avellino: divieto di vendita biglietti ai residenti in Irpinia Ecco quanto disposto dalle autorità per la gara in programma sabato (ore 19.30) al "Vigorito"

Il settore ospiti dello stadio "Ciro Vigorito" per la gara Benevento-Avellino non sarà chiuso, ma c'è il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori per i residenti nella provincia irpina. Ecco quanto disposto dalle autorità verso il derby in programma sabato (ore 19.30). C'è anche la vendita vietata nel settore Curva Nord Ospiti Inferiore e Superiore dell'impianto sportivo sannita ai residenti in Benevento e provincia.

I dettagli dal comunicato del Benevento Calcio

"La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 2 novembre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno venerdì 6 novembre 2026 alle ore 19:00. Divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori per i residenti in Avellino e provincia. Vendita vietata nel settore Curva Nord Ospiti Inferiore e Superiore ai residenti in Benevento e provincia. Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati. La vendita online/web non è consentita. Il cambio nominativo non è consentito. Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato".