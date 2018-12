Ex Irisbus: 70% società in Turchia. Proteste a Flumeri Ieri il presidio a Roma

Industria Italiana Autobus, gruppo in crisi di cui fa parte l'ex Bredamenarinibus di Bologna, cambia compagine sociale con la ricapitalizzazione di due soci: il 70% dell'operazione fa capo alla società turca Karsan, mentre Leonardo-Finmeccanica contribuisce al 30%. Il manager degli ultimi 4 anni, Stefano Del Rosso, presidente e ad dell'azionista di maggioranza Tevere spa, che aveva l'83% delle quote, si è dimesso e tutto il cda è strato rinnovato. Lo riportano Resto del Carlino, Corriere di Bologna e l'edizione bolognese di Repubblica.

La ricapitalizzazione è arrivata ieri in tarda serata mentre i lavoratori da Bologna e Flumeri (Avellino) presidiavano la sede del Ministero dello Sviluppo economico a Roma con le bandiere di Fiom-Fim-Uilm. Il vicecapo di gabinetto del Mise, Giorgio Sorial, ha ricevuto i sindacati per annunciare l'operazione deliberata, spiegando che il passaggio dovrebbe essere propedeutico per l'entrata dell'agenzia nazionale entro un mese.(ANSA).