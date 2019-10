Distretti Turistici, a Taurasi il focus con i sindaci L'incontro in programma il prossimo 31 ottobre, alle 17:30, presso il Castello Marchionale

Distretti Turistici ed opportunità di sviluppo per la provincia di Avellino. E' questo il tema dell'incontro in programma il prossimo 31 ottobre, alle 17:30, presso il Castello Marchionale di Taurasi. Al confronto, intitolato “Verso la Conferenza Programmatica dei Distretti Turistici della Campania”, prenderà parte anche l'Europarlamentare Andrea Cozzolino che chiuderà con le sue conclusioni.

Dopo i saluti del primo cittadino di Taurasi, Antonio Tranfaglia, l'introduzione dell'appuntamento sarà affidato al Presidente del Distretto Turistico “Irpinia del Principe e dei tre Re”, Nicola Di Iorio. L'evento proseguirà con le relazioni del Presidente del Coordinamento dei Distretti Turistici della Regione Campania, Vincenzo Marrazzo, a cui sarà affidato anche il coordinamento dei lavori del convegno che vedrà i contributi programmatici del Presidente del Gal Irpinia, Vanni Chieffo e del Presidente dei Patrimoni del Sud (Rete Siti Unesco), Giuseppe Canfora.

Seguiranno gli interventi dei Presidenti dei vari Distretti Turistici della zona con i contributi del sindaco di Summonte, Pasquale Giuditta (Partenio), Antonio Iannace (Viaticus), Enrico Indelli (Alta Irpinia) e Massimo Santaniello (Vallo di Lauro Antico Clanis).

Previsti, infine, anche gli interventi istituzionali del Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, del consigliere regionale e Presidente della Commissione Agricoltura presso Palazzo Santa Lucia, Maurizio Petracca e del vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Campania, Pasquale Sommese.

Sono invitati a partecipare, oltre che i cittadini, anche i sindaci e gli amministratori dei comuni rientranti nelle aree perimetrali dei distretti turistici e di quelli ad esse contigue, gli imprenditori del settore e le associazioni.

“I distretti turistici – precisa il presidente Nicola Di Iorio - sono uno strumento da conoscere per poi essere meglio utilizzati dalle imprese del settore dell'accoglienza turistica, soprattutto nelle aree interne. Se sfruttati assecondandone le potenzialità i distretti possono assumere un ruolo rilevante per gestire il fenomeno turistico anche in chiave imprenditoriale. In questi mesi – continua Di Iorio - si sono registrati interventi importanti, sia in sede regionale che in sede europea, per un rilancio di tali strumenti per renderli più coerenti con le necessità di sviluppo dei territori. La conferenza regionale programmatica dei distretti turistici della Campania prevista per il 18 novembre organizzata dal Coordinamento regionale dei distretti turistici sarà l'occasione per predisporre una piattaforma di proposte utili per la crescita del settore turistico”.