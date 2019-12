Transumanza,ora è patrimonio Unesco. Petracca: Orgoglio irpino La soddisfazione del presidente commissione regionale Petracca

L'Irpinia entra nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco con la transumanza. E' una bellissima notizia per il nostro territorio rappresentato da Lacedonia, attraversato da un antico tratturo ancora oggi utilizzato per il passaggio del bestiame. Una bellissima notizia per la Campania, che, con dieci riconoscimenti, diventa la prima regione italiana nell'elenco Unesco". Lo dichiara Maurizio Petracca, consigliere regionale gruppo 'L'Italia è Popolare' nonché presidente della commissione Agricoltura. "Le mie congratulazioni alla comunità di Lacedonia, guidata da Antonio Di Conza, giovane e validissimo primo cittadino. Siamo su di un pezzo d'Irpinia a cui sono davvero molto legato. Le mie congratulazioni alla Regione Campania che caparbiamente ha portato avanti il percorso che ha portato al riconoscimento - prosegue Petracca. E' la conferma più bella di come le aree interne presentino valori, radici, usi e culture che meritano di essere tutelate e valorizzate. Proprio come è accaduto con la Transumanza".