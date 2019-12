Campania. Saldi invernali, si parte il 4 gennaio Shopping. Le data, i costi, le previsioni

Con la firma del decreto dirigenziale numero 200 del tre dicembre scorso, l’assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Campania, Antonio Marchiello, ha disposto il calendario dei saldi per le vendite di fine stagione (invernale ed estiva) per il 2020 sul territorio regionale.

I saldi invernali avranno inizio il 4 gennaio 2020 e il termine finale di durata delle vendite sarà il 3 marzo 2020 (compreso);

le vendite di fine stagione estive avranno inizio il giorno 4 luglio e il termine finale di durata delle medesime scadrà il 1° settembre 2020. Insomma, si prevedono ricchi regali per l'Epifania, magari puntando su percentuali di sconti spinti, che invoglino i cittadini a spendere. In tanti, con buona probabilità, aspetteranno le vendite scontate di fine stagione per fare affari vantaggiosi, con un occhio in più alle proprie finanze. Intanto per lo shopping delle feste la Coldiretti ha previsto una spesa di 220 euro in media per ogni famiglia. Un dato che confermerebbe quello dello scorso Natale. Presi d'assalto i mercatini di Natale nelle varie località dove sono stati allestiti. Non si rinuncia al gusto. Le tavole, come da tradizione, saranno allestite con ricche e succulente pietanze.