Confagricoltura Campania: "Ci sono buone notizie per il Psr" Target di spesa ok, è fatto positivo, ora massimo sforzo per fase finale e Psr 2021-2017”

Condividi











di Gianni Vigoroso

Confagricoltura Campania: “Psr Campania che raggiunge target di spesa,è fatto positivo, ora massimo sforzo per fase finale e Psr 2021-2017”