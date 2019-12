Ctu nel contenzioso bancario, commercialisti a confronto L'appuntamento

“Tematiche relative alla CTU nell’ambito del contenzioso bancario” è il tema del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino per mercoledì 18 dicembre alle 16.00 ad Avellino, presso la Sala Convegni della BCC Capaccio-Paestum-Serino in via Dorso 6.

Ai lavori, aperti dai saluti del presidente dell’Ordine professionale Francesco Tedesco e dall’introduzione del consigliere delegato Roberto Di Franza, interverranno anche il presidente della Sezione Civile del Tribunale di Avellino Giuseppe De Tullio, i magistrati Maria Cristina Rizzi e Annachiara Di Paolo e l’avvocato Fabio Preziosi.

L’evento, realizzato dalla Commissione Ctu e Procedure Esecutive, sarà moderato dal presidente della Commissione Antonio Scardino.