IIA, il sindaco di Roma Virginia Raggi in visita a Flumeri Maraia: "La lotta paga, puntiamo al rilancio internazionale dell'ex Irisbus"

"Le critiche le lasciamo ai sindacalisti politicizzati ed a chi non ha più voglia di lavorare. Noi crediamo al rilancio di questa grande realtà e continuiamo a lavorare affinché l’IIA venga riconosciuta a livello internazionale. Avanti tutta!" Sono le parole del deputato arianese Generoso Maraia, alla vigilia della visita in Irpinia di Virginia Raggi.

"Sarà un Natale sereno, 265 operai sono rientrati al lavoro, quindi tutti. Nessuno è più in cassa integrazione ma con uno stipendio pieno e una prospettiva positiva futura. Si lavora su doppi turni, anche di sabato per incrementare la produzione. E dal prossimo anno pertiremo con nuove assunzioni oltre al rafforzamento dell'indotto IIA attraverso la costituzione di altre aziende. Finalmente una risposta seria. Non siamo nella logica degli annunci ma nella politica che restituisce risultati. La priorità per il Sud è e resta il lavoro.

Il sindaco di Roma sarà a Flumeri in mattinata. Farà una visita all'interno dell'Industria Italiana Autobus e potrebbe ufficializzare proprio in Valle Ufita, la decisione di acquistare il parco autobus della capitale alla IIA.

E' di ieri un annuncio sulla sua pagina facebook:

"Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della città, in particolare nelle periferie.Proprio in questi giorni abbiamo infatti ordinato 97 nuovi mezzi, con un investimento di 30 milioni che vanno ad aggiungersi agli altri 30 milioni dello scorso agosto per comprare altrettanti veicoli. Risultati: 60 milioni spesi da Roma Capitale in appena 5 mesi, 194 nuovi bus sulle strade della nostra città che si aggiungono ai 400 già messi in servizio in questi anni. Con questi investimenti confermiamo l'impegno di salvare Atac, farla rimanere pubblica e rilanciare i trasporti in città. A chi non ci credeva abbiamo risposto con i fatti: nuovi mezzi, più collegamenti tra centro e periferia e maggiore comfort per rispondere alle esigenze dei cittadini."

Ad accompagnare la Raggi, il sottosegretario Carlo Sibilia, i deputati Gubitosa, Maraia e Pallini insieme al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Foto dalla pagina fb del sindaco Virginia Raggi.)