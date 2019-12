Manfredi ministro, Biancardi: con lui Irpinia al centro L'augurio del Presidente della Provincia. I progetti per la Facoltà di Viticoltura ed Enologia

"Accolgo positivamente l’annuncio della nomina a ministro dell’Università e della Ricerca del Rettore Gaetano Manfredi da parte del premier Giuseppe Conte”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi. “Con il rettore Manfredi e l’Università di Napoli Federico II – aggiunge Biancardi - abbiamo il privilegio di collaborare sul progetto del Polo enologico di eccellenza e per la facoltà di Viticoltura ed Enologia. Appena qualche settimana fa l’incontro ad Avellino nel corso del quale, su mia richiesta, il professore Manfredi ha dichiarato di valutare per il futuro l’attivazione di ulteriori corsi di studio in Irpinia. Al Rettore le nostre congratulazioni e l’auspicio di poter proseguire la proficua collaborazione”.