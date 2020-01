"Gli ambulanti ci devono 1 milione di euro.Fuori chi non paga" Sul caso mercato sospeso, il sindaco Gianluca Festa torna a parlare e presenta i conti

Caso Mercato lo scontro si infiamma. Il sindaco Gianluca Festa rincara la dose e precisa. gli ambulanti non in regola devono saldare una morosità pari ad un milione di euro”.

Nessun passo indietro del sindaco di Avellino. Oggi, dopo la lunga notte in tenda con gli operai della Novolegno, il primo cittadino non le manda certo a dire a Giuseppe Innocente, di Confesercenti, che aveva definito la sua scelta di accamparsi in sit in con i lavoratori “una inutile spettacolarizzazione”.

Festa precisa come i morosi debbano andare il conto. “Gli evasori non entreranno al mercato. Non tolleriamo chi non paga le tasse. Intanto quella trascorsa è stata una lunga notte con gli operai della Novolegno. “Come sindaco mi è sembrato doveroso dormire con loro. Siamo al fianco dei lavoratori. Siamo impegnati in prima linea per provare a trovare una soluzione che dia speranza a questi operai. Sono 117 famiglie che aspettano di avere una nuova speranza e faremo di tutto per essere al loro fianco, perché nessuno deve sentirsi solo”. Il sindaco di Avellino punta a programmare un consiglio comunale monotematico, per provare a proporre un contratto di sviluppo interistituzionale per la zona Pianodardine. “Oltre la Novolegno c’è la Fca - spiega -. Ho saputo che ci sono lavoratori impegnati solo cinque giorni al mese. Situazioni drammatiche a cui si deve dare una risposta. Nella zona ci sono troppe aziende e capannoni vuoti. Serve una strategia di sviluppo per Pianodardine. Puntiamo ad un Csi da portare all’attenzione della Presidenza dei Ministro. Il progetto è quello di creare un centro di sviluppo, che sia di riferimento dell’automotive, magari anche della realizzazione delle auto senza pilota”.