Autostazione: via ai lavori. Consegnato il cantiere

È stato consegnato il cantiere alla Cogepa, la società che si è aggiudicata la gara d’appalto e che dovrà procedere ai lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell’Autostazione di Avellino.

Dopo la sottoscrizione del contratto tra l’Amministratore unico dell’A.IR., ing. Alberto De Sio, e l’Amministratore della CO.GE.PA, avvenuta lo scorso 5 febbraio 2020, con la consegna delle aree si dà effettivo inizio ai lavori, che dovranno essere ultimati entro 270 giorni, con termine ultimo fissato per il

20/11/2020. Si tratta di lavori, per un importo di circa 4 milioni di euro finanziati dalla Regione Campania, di cui 3.244.329 euro quelli oggetto dell’aggiudicazione del bando e che dovranno essere eseguiti dalla ditta appaltatrice.