Covid, Confcommercio lancia allarme su immobili e forniture Tante le aziende che rischiano di avere problemi a causa dell'emergenza

Tantissime aziende rischiano a fine mese di avere problemi con fornitori e proprietari immobiliari. Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino consiglia agli associati di predisporre e inviare una comunicazione rispettivamente ai propri fornitori e ai proprietari immobliari per tentare di indurre bonariamente i fornitori ed i proprietari immobiliari a rivedere la disciplina contrattuale precedentemente concordata nell'interesse di entrambi (ad es. concordando, ove possibile, una riduzione anche solo temporanea del canone, una dilazione dei pagamenti, una modifica degli ordini, delle consegne o delle quantità, sconti sulla merce della Primavera-Estate 2020, possibilità di conto vendita, dilazione dei pagamenti dalla riapertura ufficiale dei negozi, interventi di supporto anche per la prossima stagione, etc...) e, conseguentemente, adottare un approccio più morbido, attraverso comunicazioni individuali tarate sulle specificità di ogni singolo rapporto contrattuale, che naturalmente possono variare anche in modo decisivo.

Per ricevere informazioni e richiedere i format è possibile rivolgersi ai nostri uffici di Via De Renzi, 28 – 83100 Avellino, Tel. 0825/781956 – email: avellino@confcommercio.it segreteriaconfcommercioav@gmail.com