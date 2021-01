Covid, ecco lo sportello per aiutare le imprese in crisi L'iniziativa dell'Associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti

Uno sportello per aiutare le imprese messe in ginocchio dal Covid. Ad Avellino l'iniziativa è dell'Associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti.

"Offriamo chiarezza rispetto ai decreti legge - spiega il direttore dell'associazione Antonello Tarantino - e opportunita' per rialzarsi perchè il 2021, allorquando finirà la cassa integrazione, potrebbe essere un'ecatombe per migliaia di piccole imprese".

In conferenza stampa con Tarantino e l'avvocato Aquino il dottor Stefano Bardari, esperto di crisi di impresa. “Il calo del fatturato oscilla, per i comparti più in difficoltà, tra il 30 ed il 40%, le ore di cassa integrazione richieste toccano l’80% del monte orario aziendale".

Le banche - prosegue Bardari - per finanziare le imprese, chiederanno una serie di verifiche ulteriori in merito alla continuità aziendale. E questo potrebbe mettere in grave difficoltà quei comparti, come il commercio e l’artigianato, già fortemente colpiti dalla crisi. Lo sportello Provera' ad affiancare le imprese in questo momento di ripresa".