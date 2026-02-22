"La morte del piccolo Domenico e quel silenzio assordante in paese" Il sindaco di Taurano: siamo distrutti, sarà lutto cittadino

"Oggi il nostro paese,Taurano, si è svegliato in un silenzio assordante, travolto dal dolore per una tragedia che ha colpito non solo la nostra comunità, ma l'Italia intera. La notizia della scomparsa del piccolo Domenico ha scosso profondamente ognuno di noi, lasciando un grande vuoto e un profondo senso di tristezza, un dolore che oggi unisce la nostra comunità in un silenzioso e commuovente abbraccio". Così il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio racconta il cordoglio della sua comunità, del paese di origine dei genitori del piccolo Mimì.

"Io e la mia amministrazione, insieme a tutta la comunità tauranese, paese d'origine dei genitori del piccolo Domenico e di tutta la sua famiglia, vogliamo stringerci con affetto sincero alla famiglia. Nei giorni dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino e sarà celebrata una messa a suffragio in memoria di questo piccolo angelo volato in cielo troppo presto.

Sarà un momento di raccoglimento, di preghiera e di silenzio per onorare la sua vita e custodirne per sempre il suo ricordo. Che il calore e l'abbraccio dell'intera comunità possano dare un po' di conforto alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Non vi lasceremo soli, oggi siamo tutti una sola grande famiglia, uniti nel ricordo e nell'amore del piccolo Domenico".