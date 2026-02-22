Ad Avellino Luca Trapanese presenta la sua "Storia di una famiglia imperfetta" Il 4 marzo, alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino

Il 4 marzo, alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Trapanese, "Storia di una famiglia imperfetta", edito da Salani Editore. Con una scrittura limpida e profonda, Trapanese ci accompagna nel racconto della propria storia di padre e di figlio, ricordandoci che l’amore autentico non ha bisogno di leggi per essere reale e che i legami più veri continuano a vivere anche nell’assenza.



L’evento vedrà l’accoglienza di Luca Trapanese da parte di Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. Con lei interverranno Simona Romani, referente per le pari opportunità, Antonella Valente, pedagogista, Aniello De Piano, avvocato esperto in diritti civili, e Rosaria Carifano, giornalista di "Orticalab", che si occuperà della moderazione e dell’intervista all’autore.



Un’occasione per ascoltare una testimonianza di amore e di impegno civico e per riflettere sui valori di inclusione e di verità che il libro di Trapanese ci invita a condividere

