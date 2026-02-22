Voto Avellino e candidato sindaco: scatta il totonomi Spuntano anche i nomi di Maura Sarno e Carlo Sibilia del M5S

Deve essere il Pd a fare da traino per aprire, e a breve, il tavolo del campolargo. Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha scosso i dem irpini in vista delle sfide elettorali all'orizzonte,ospite in città di un dibattito sulle aree interne.

Il totonome per il candidato sindaco sindaco

Intanto ad Avellino scatta il totonome per la scelta dei candidati sindaco, per la competizione del prossimo maggio e spuntano anche i primi nomi tra le fila del Movimento Cinque Stelle: quelli di Maura Sarno e Carlo Sibilia. Semplici rumors tutti da verificare. Ora la priorità è quella di aprire il confronto condiviso tra le forze. Primo obiettivo aprire un tavolo per costruire anche ad Avellino l'alleanza progressista, sul modello Fico che ha consentito di vincere alle Regionali.

Attesa per il congresso dei Dem

Intanto tra i dem in via Tagliamento, dopo la visita del segretario campano Piero De Luca c' è attesa per il congresso e l'elezione del nuovo segretario irpino. Lista unica e convergenza sul nome di Marco Santo Alaia . Le varie anime del pd trovano la quadra in attesa di provinciali e comunali di Maggio e Claudio Petrozzelli spiega e ricorda l'importanza della costruzione di una alleanza di campo largo, partendo e programmi elettorali centrati sulle emergenze del territorio.

Petrozzelli: programma al centro

“Il nostro report cristallizza le emergenze di un territorio i punti cruciali su cui costruire un programma elettorale, che sia davvero rispondente alle esigenze delle persone. Venerdì alle ore 18 saremo alla Cgil e il tema sarà quello del precariato, della disoccupazione giovanile, del perchè tanti ragazzi siano costretti ad andare altrove per costruire il loro futuro”.