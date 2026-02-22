Avellino, la vicepresidente al Senato Castellone fa tappa a Borgo Ferrovia Picariello: una visita speciale al Murale della Pace

"Un onore per me raccontare il "murale della pace" alla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone in occasione della sua venuta ad Avellino per partecipare all'incontro informativo sul referendum organizzato stamattina dal gruppo territoriale m5s di Avellino.

Ogni occasione é buona per riflettere sulla pace nel mondo e rafforzare i nostri valori fondamentali, per discutere di diritti e princípi da difendere. Da tempo la Costituzione italiana é oggetto di attacchi, diretti a perseguire una supremazia del potere esecutivo sugli altri poteri, creando uno squilibrio pericoloso per noi tutti.

Difendiamo con le parole e con i fatti i cittadini dai pericoli che questo nuovo mondo ci sta mostrando ogni giorno.

A tal proposito #iovotono con convinzione e consapevolezza al referendum del 22 e 23 marzo e spero che vinca la saggezza del popolo italiano". Così Ferdinando Picariello del M5S Avellino racconta la visita a sopresa di ieri a Borgo Ferrovia con la vicepresidente al Senato Castellone.

