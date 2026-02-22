Avellino, pari all’esordio per Ballardini: 1-1 con la Reggiana Enrici risponde a Portanova

Inizia con un pari l’avventura di Davide Ballardini sulla panchina dell’Avellino. I Lupi impattano 1-1 sul campo della Reggiana, restando +3 sulle zone rosse della classifica. Per la gara di esordio il tecnico nativo di Ravenna non snatura i biancoverdi ma azzera le gerarchie e cambia più pedine. Nel 3-5-2 iniziale è Sgarbi a far coppia con Biasci nel tandem offensivo mentre in difesa la spunta Reale accanto a Enrici e Simic, davanti a Daffara.

L’inizio non è semplicissimo: pronti-via e la Reggiana passa con Portanova al 5’: Rover approfitta di un errore in fase di impostazione di Reale e serve l’attaccante che trova il vantaggio. La reazione dell’Avellino arriva al 29’ con Enrici che dalla distanza trova il pari. Nella ripresa entrambe le squadre provano a vincerla ma alla fine l’equilibrio regge fino allo scadere. È 1-1 al triplice fischio.

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover (77’ Libutti), Charlys (62’ Belardinelli), Reinhart, Portanova (77’ Mendicino), Bozzolan (46’ Tripardelli); Girma, Novakovich. All.: Rubinacci.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Reale (85’ Cancellotti); Missori, Sounas, Palmiero, Palumbo (81’ Besaggio), Sala (81’ Milani); Sgarbi (46’ Tutino), Biasci (67’ Patierno). All.: D. Ballardini.

Arbitro: Tremolada di Monza - Assistenti: Capaldo e Regattieri. IV uomo: Calzavara.

VAR: Rutelli - AVAR: Gariglio.

Reti: 5’ pt Portanova (R), 29’ pt Enrici (A).

Note. Spettatori: 10.102 di cui 1.753 ospiti. Ammoniti: Portanova (R), Sounas (A), Charlys (R).Recupero: 1’ pt, 4’ st.