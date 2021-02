Confindustria, Iapicca (PI Avellino) nel direttivo Campania Per Iapicca la delega Exucutive Education

Si è svolto in modalita' online il primo Consiglio Direttivo della Piccola Industria di Confindustria Campania presieduto da Pasquale Lampugnale, nel corso del quale sono state definite le linee programmatiche delle future attivita' e assegnate le Vicepresidenze e le deleghe tematiche. Completati i rinnovi dei Gruppi territoriali, si è tenuto da remorto il primo consiglio direttivo nel corso del quale è stato anche presentato il "Rapporto PMI Campania", studio sull'economia regionale realizzato sulla base di un lavoro di ricerca compiuto negli ultimi due mesi sotto la guida del presidente Pasquale Lampugnale. Lo studio, che sarà reso pubblico e condiviso nei prossimi giorni, sara' aggiornato ogni sei mesi in maniera da fornire una fotografia dell'economia regionale, del sistema produttivo e dello stato di salute delle piccole e medie imprese campane, che costituiscono il 99 per cento delle aziende della regione.

Le 4 Vice Presidenze, con relative deleghe tematiche, sono state affidate a Massimo Iapicca (Presidente PI Avellino) a cui e' stata assegnata la delega Executive Education. Massimiliano Santoli (Presidente PI Caserta) che curera' la delega Innovazione e Digitale. Anna Del Sorbo (Presidente PI Napoli) a cui e' stata affidata la delega Credito e Fisco. Lina Piccolo (Presidente PI Salerno) con delega tematica Internazionalizzazione. Una specifica delega tematica relativa al settore Studi e Ricerche e' stata assegnata al Presidente della Piccola Industria di Benevento Claudio Monteforte.