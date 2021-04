Stellantis: Confermato il rilancio di Pratola Serra "Motori per il Ducato e nuove tecnologie"

Dall’incontro di Torino esce afforzata, la prospettiva produttiva ed occupazionale della Fabbrica Irpina. Dal prossimo mese di giugno inizierà la produzione per i veicoli commerciali di Val di Sangro.

La prospettiva è di crescere in sintonia con l’aumento dei volumi del Ducato. Si continueranno a produrre anche le mascherine e con grande probabilità, questa lavorazione che occupa circa 450 persone, continuerà

anche oltre la scadenza prevista.

La Fismic di Avellino esprime soddisfazione per la conferma del piano industriale e della volontà di vaccinare in fabbrica i lavoratori.

Si apre per Pratola Serra una fase con meno preoccupazioni e più certezze, confermate anche dalla riduzione della cassa integrazione. In questo quadro più sereno si ipotizza a breve anche la possibilità del

ritorno al voto per il rinnovo del consiglio di fabbrica, dando la parola ai lavoratori per sancire la reale rappresentatività del Sindacato Irpino.