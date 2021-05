"Sistema Irpinia un cavallo vincente. Qui turismo qualificato" L'assessore Casucci benedice il progetto della Provincia

La Regione Campania benedice la Fondazione Sistema Irpinia e i suoi 29 infopoint con altrettanti distretti culturali da mettere in rete. Questa mattina, nel cortile del Carcere Borbonico, il battesimo ufficiale del progetto, fortemente voluto dal presidente della Provincia Domenico Biancardi, con l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci. “Sistema Irpinia sarà uno dei momenti più esplosivi del piano regionale per il turismo che abbiamo già presentato ai tavoli di concertazione. Rappresenta uno dei nostri cavalli vincenti perché realizza obiettivi strategici della Regione Campania, In Irpinia dobbiamo ragionare di turismo outdoor, di turismo enogastronomico, la vera sfida è mettere a sistema tutto questo patrimonio. L’Irpinia ha la propria storia, le proprie radici, non deve diventare area di turismo prevalente o ingolfata da un nuovo turismo di massa. E’ importante che questi territori non cerchino di emularne altri. Ma deve diventare l’area di un turismo selettivo, alto, qualificato, che racconta la storia di questi luoghi e la rispetta”.