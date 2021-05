Avellino, riapre il Mercato Bisettimanale. La gioia di Festa Circa 250 gli ambulanti al lavoro

Dopo lunghi mesi di chiusura riapre il Mercato bisettimanale della Città di Avellino, nella nuova location di Campo Genova. Diciotto mesi dopo l’ultima fiera sullo stadio, la città ritrova il suo storico appuntamento bisettimanale a Campo Genova. Dopo un anno e mezzo di stop ieri l’amministrazione comunale si è mossa per realizzare tutti i piccoli interventi che mancavano. Tracciate le ultime linee per i posteggi, numerati gli stalli, sfalciata l’erba, sistemati i 5 servizi igienici. Messa a punto la recinzione e il piano traffico, per provare a limitare al massimo gli ingorghi che giocoforza si verificheranno. Autorizzati circa 250 ambulanti. “E’ un successo della nostra città - ha detto Festa - Finalmente riapre il Mercato della città”. Disagi solo per il traffico sin dalle prime ore del giorno. Paralizzata contrada Amoretta per consentire l'arrivo di tantissimi cittadini che hanno invaso l'area mercatale.