Irpiniambiente, 45 lavoratori interinali per 3 mesi La società di gestione del ciclo rifiuti assume a tempo determinato

Irpiniambiente ha affidato all’operatore Generazione Vincente Spa, il reperimento di 45 unità lavorative con somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un periodo stimato per 3 mesi. L’operatore è risultato essere il primo nella graduatoria stilata a seguito della manifestazione di interesse in merito all’affidamento del servizio richiesto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, alla quale hanno partecipato 7 agenzie di rilievo nazionale.

Il reperimento di nuova forza lavoro si è reso necessario a seguito di sopravvenute esigenze operative individuate dal management aziendale anche in relazione all’avvio imminente di ulteriori servizi inerenti al ciclo integrato dei rifiuti. Irpiniambiente ha richiesto, tra le 45 figure, operatori e autisti.

E’ prerogativa esclusiva dell’operatore Generazione Vincente Spa la selezione dei lavoratori che presenteranno domanda e in nessun caso la società Irpiniambiente provvederà alla selezione o alla raccolta delle domande. Per i lavoratori che saranno selezionati sarà applicato il contratto nazionale di categoria CCNL FISE Assombiente. Il monte ore per ogni unità lavorativa che verrà acquisita è pari a 169 ore mensili, per un totale di circa 23 mila ore lavorative.