Air, Raccordo e Linea elettrificata: parla Cascone E sulla Lioni Grotta: "Pronti a partire con tutti i lotti"

La Regione è pronta a investire sulla terza corsia del Raccordo Avellino-Salerno. Parola di Luca Cascone intervenuto a Manocalzati alla cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto sull'Ofantina."Proveremo a farlo finanziare attraverso il Recovery, altrimenti ci penserà la Regione. Parliamo del lotto che va da Mercato san Severino ad Avellino".

Cascone si è soffermato anche sulla fusione Eav-Air e sull'elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino Benevento. “L’Air Mobilità diventerà l’unica azienda di trasporto su gomma della regione mantenendo qui ad Avellino la sua sede e gli uffici storici, accorperà i servizi di EAV realizzando una sola grande azienda.

Sull’elettrificazione Salerno-Avellino-BEnevento. "E' un progetto che sta andando avanti, step dopo step. La velocizzazione è portata avanti da due fattori fondamentali, ovvero l’elettrificazione e l’eliminazione dei passaggi a livello. Credo ne elimineremo 16-17, entro i primi mesi del 2023. Ad Atripalda, abbiamo forse il passaggio a livello più impegnativo, un progetto molto complesso, che comporterà un intervento di 20-25 milioni di euro, il cui progetto tecnico verrà redatto entro l’estate con RFI, dopo aver scongiurato l’ipotesi del sottopassaggio".

Sulla Lioni-Grotta. "Siamo ad una “battaglia” amministrativa per gli ultimi sei mesi, credo entro fine mese verranno approvate le varianti a completamento degli atti amministrativi, per dare il via libera ai singoli progetti, perché qualche cantiere era più lento rispetto ad altri, abbiamo tenuto una riunione su questo proprio ieri. Avremo tutti i lotti pronti a partire, compreso l’ultimo da 80 milioni".