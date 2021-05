Asi, crolla l'ultimo fortino demitiano. "Siamo in caduta" Lapidario l'ex leader Dc a margine dell'assemblea del consorzio industriale

Con l'elezione di Pasquale Pisano alla presidenza del Consorzio Asi di Avellino cade anche l'ultimo fortino demitiano l'ex leader dc lapidario commenta così sul momento vissuto dagli enti di servizio e dalla politica irpina. “Dalle poche cose che leggo credo che siamo più in caduta che in crescita".

Vince dunque Pisano con l’asse Petracca-Alaia, racimolando 19 voti. Sconfitto il sindaco di Solofra, Michele Vignola, per lui 14 voti che era appoggiato dall’asse costituito da decariani e demitiani. Pisano è pronto alla sfida raccolgo il testimone di un ente in difficoltà ma da qui passa lo sviluppo dell’Irpinia annunciando investimenti importanti sul territorio a partire proprio dalla caudina.

"Il lavoro da fare - spiega - non sarà facile. Guarderemo con attenzione a tutte le aree industriali presenti in Irpinia. A cominciare da quella di Solofra, provando a sfruttare la retro-portualità e a legarci a tutto ciò che c’è intorno al porto di Salerno".

Maurizio Petracca allarga il discorso e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Vince il pd, quello vero, e l’esito della votazione respinge con forza tutti quei tentativi di trasformismo e di carrierismo portati avanti in queste ore in spregio a quel senso di appartenenza che, al contrario, dovrebbe essere la stella polare per chiunque faccia politica".